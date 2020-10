Coronavirus, bavaglio di De Luca a medici e infermieri. L'ordine dei giornalisti: “Decisione inaccettabile”

"Il provvedimento della Regione che impedisce a medici e dirigenti della sanità pubblica di parlare con la stampa è inaccettabile così come la decisione di allontanare il Tgr Campania e altre testate dall'area da mesi riservata nei pressi dell'ospedale Cotugno". Il presidente dell'ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli stigmatizza così la decisione dell'Unità di crisi campana per il Covid-19, organo che fa riferimento alla giunta della Regione, di inibire i dipendenti delle Asl dal rilasciare dichiarazioni o intrattenere collaborazioni con gli organi di informazione.

"Medici, infermieri, giornalisti - aggiunge Lucarelli - hanno un ruolo fondamentale soprattutto in questa fase e l'informazione, con centinaia di giornalisti impegnati da mesi in strada, non può essere emarginata. Invitiamo, dunque, - conclude il presidente dell'Odg campano - il rieletto presidente della Regione Vincenzo De Luca a ritirare questo atto ingiustificato e ingiustificabile".