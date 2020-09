Coronavirus, il sindaco di Barano d'Ischia chiude il municipio: c'è un caso sospetto

Gli uffici comunali nel Municipio di Barano d'Ischia sono chiusi da questa mattina, dopo la disposizione in merito arrivata dal sindaco del comune ischitano, Dionigi Gaudioso. Nei giorni scorsi un dipendente comunale aveva avuto contatti con una persona straniera, risultata solo successivamente positiva al Covid-19. Al momento il dipendente è in isolamento fiduciario e domani si sottoporrà a tampone. Fino alla comunicazione dell'Asl in merito al tampone del dipendente, il municipio resterà chiuso.

