Ischia, controlli delle forze dell'ordine. Bar multato: dipendenti senza mascherina

Tra i Comuni di Ischia, Forio e Casamicciola Terme, la scorsa notte gli agenti del commissariato di Ischia, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 481 persone di cui 52 con precedenti di polizia, e sono stati controllati 205 veicoli, di cui 72 motoveicoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, in piazza Antica Reggia a Ischia è stato multato il titolare di un bar per inottemperanza alle misure anti-Covid: il personale dipendente non indossava mascherine.