Il Coronavirus torna anche a Bacoli: due casi, due persone rientrate dalle vacanze all'estero

Dopo diversi giorni senza casi, il Covid-19 torna anche a Bacoli. Nessun focolaio interno, spiega il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Si tratta di due persone rientrate dalle vacanze all'estero e risultati, dopo il tampone, positivi al Coronavirus. Entrambi sono asintomatici e resteranno in isolamento domiciliare. "Chi non fa il tampone quando rientra dall'estero o dalla Sardegna mette in pericolo la salute di tutti", spiega il primo cittadino bacolese.

"Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord mi ha comunicato che due cittadini di Bacoli, rientrati dalle vacanze all’estero, sono risultati positivi al Coronavirus. Dalla data del rientro non hanno avuto contattati con altre persone", scrive Della Ragione. "Li ho sentiti. Non hanno sintomi, sono a casa. Resteranno in isolamento domiciliare per le prossime due settimane, fino al doppio tampone negativo. Ricordo a tutti che è obbligatorio, per chi rientra a Bacoli dall’estero o dalla Sardegna, fare il tampone e restare in isolamento fino al risultato dello stesso. Chi viola questo obbligo, mette in pericolo la salute di tutti. Oltre ad essere passibile di denuncia. Invito inoltre la comunità a reperire informazioni solo attraverso le fonti istituzionali, senza cedere a procurati allarmi. Per ogni dubbio, perplessità, il mio telefono è sempre acceso. Potete chiamarmi, se necessario. O inviare messaggi. Sono al vostro fianco. Voglio infine sollecitare la popolazione all’utilizzo della mascherina in caso di assembramenti. E che la stessa non ha nessuna efficacia se, mentre siete in compagnia di altre persone, la tenete al braccio o abbassata. Siate responsabili. Insieme, supereremo anche questa".