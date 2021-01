Riaprono le scuole, ma tornano gli assembramenti all'ingresso|FOTO

Le scuole ripartono con la didattica in presenza (oggi tornano in classe anche le medie) e con essa ritornano le file all'ingresso. E' il caso, ad esempio, dell'Istituto "Carlo Poerio" su Corso Vittorio Emanuele. Come denuncia un utente social, sul gruppo "Cittadinanza attiva in difesa di Napoli", decine di bambini e genitori si sono ritrovati assembrati all'ingresso, in attesa di entrare a scuola

"Scusate situazione attuale alla scuola Carlo Poerio del Corso Vittorio Emanuele che si fa? A chi si denuncia questa situazione quando poi bar/ristoranti/etc etc sono chiusi per assembramenti? Devo mandare i miei figli in una scuola organizzata così??? Ma stiamo scherzando??", è il commento alla foto dell'utente che denunciato l'assembramento.