Covid, nuovi casi e tamponi ai rientranti: il punto dell'Asl Napoli 1 Centro

L'Asl Napoli 1 Centro ha reso noti i dati sull'emergenza Covid-19 nel territorio di sua pertinenza aggiornati alle ore 24 di ieri 7 settembre 2020. Sono 31 i nuovi positivi di competenza registrati. Uno di provenienza dall'estero, per cui è in corso un'indagine epidemiologica con approfondimento dei contatti stretti, nessuno dalla Sardegna, 24 da altri tamponi, 6 da tamponi eseguiti da Usca (Napoli).

Si registrano anche 11 guariti, un ricovero in ospedale, un ricovero in terapia intensiva, 63 persone in più in isolamento domiciliare e nessuna nuova vittima.

Per quanto riguarda i due Covid Center di Ospedale del Mare e Loreto Mare, nel primo non ci sono pazienti in terapia intensiva né in sub-intensiva, mentre sono 23 i ricoverati; nel secondo 27 ricoverati.

Questi i dati complessivi fino ad ora: positivi 2.162, guariti 909, asintomatici 501, ricoverati in ospedale 57 di cui in terapia intensiva 3, in isolamento domiciliare 1.053, vittime 147.

La situazione dei rientri

L'attività di esecuzione tamponi per i rientranti va avanti dal 13 agosto scorso. Ne sono stati eseguiti 251 ieri, fino alle 18, e 175 oggi a tutte le 16,30 (ma l'attività è proseguita fino alle 18).

In totale sono 12.495 i tamponi eseguiti e 14.780 le segnalazioni email pervenute. In totale sono 521 i positivi provenienti dall’estero già comunicati nei giorni scorsi, ai quali se ne aggiunge un altro riscontrato ieri per un totale di 522.