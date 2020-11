Piano di Sorrento, 39 contagiati in una casa di riposo per anziani

Sono 39 i contagiati da Coronavirus in una casa di riposo a Piano di Sorrento. Di questi, 32 sarebbero ospiti e 7 invece le persone impiegate nella struttura. I vertici della struttura starebbero cercando ora infermieri che sostituiscano quelli risultati contagiati. Nessuno tra i casi di contagio sarebbe affetto da gravi sintomi e i pazienti sono tutti in osservazione. I sintomi per ora sarebbero leggeri: inappetenza, febbre.