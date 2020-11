Anticorpi più forti nei bambini: eliminano il Coronavirus in maniera più efficiente e rapida

Gli anticorpi indotti dal Sars-CoV-2 nei bambini sono diversi da quelli dell'adulto. "I piccoli eliminano il virus in maniera più efficiente e rapida, quindi potrebbero proprio non aver bisogno di una forte risposta immunitaria". I bambini potrebbero dunque restare contagiosi per meno tempo avendo un ruolo meno importante nella diffusione del virus. E' quanto emerso dallo studio italo-americano pubblicato sulla rivista Nature Immunology da immunologi della Columbia University in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli 'Luigi Vanvitelli' e diretto da Matteo Porotto

Lo studio si è basato sull'analisi del profilo anticorpale di 47 bambini e 32 adulti.