Castellammare, 74enne muore in attesa di un'ambulanza: "Erano tutte occupate da pazienti Covid"

Un 74enne di Castellammare di Stabia è deceduto domenica sera in seguito a un'ischemia, dopo aver atteso per ore un'ambulanza. Lo racconta a Repubblica Napoli il genero dell'uomo, Raimondo, titolare di una pizzeria a Castellammare. "Quattro ore di agonia in attesa di un medico", racconta Raimondo. "Il telefono squillava a vuoto, non c'erano ambulanze". L'uomo racconta che dopo due ore di attesa si è recato in ospedale per chiedere una vettura di soccorso e, dopo altre ore di insistenza, un'ambulanza è partita ma senza medico. "Le ambulanze erano occupate dai pazienti con il Covid", racconta Raimondo.

L'ambulanza che giunge a casa del 74enne non ha i medici specializzati e dunque si attende un'altra ambulanza, che arriva ore dopo: "A quel punto i medici hanno solo potuto diagnosticare il decesso", spiega l'uomo che preannuncia una denuncia. Da 48 ore alcuni pazienti dell'ospedale di Castellammare vengono curati in ambulanza.