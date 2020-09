Alunno positivo: chiuso un liceo napoletano

Il virus arriva anche tra gli studenti a Napoli. Dopo il caso in una scuola di San Giuseppe Vesuviano, anche il capoluogo viene colpito dal primo caso di studente positivo al Coronavirus. Si tratta di un alunno del liceo Fonseca nel centro storico partenopeo. Gli alunni e i genitori sono stati informati con una nota della chiusura del plesso di via Benedetto Croce. La scuola resterà chiusa il prossimo 28 settembre per permettere un intervento di sanificazione. Secondo le prime informazioni lo studente sarebbe andato in classe con quelli che potevano essere i sintomi della Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scoperta dei compagni di classe

I suoi compagni di classe hanno segnalato le sue condizioni di salute precarie ai docenti e così è scattato l'allarme. Fino alla conferma della sua positività che ha dato il via allo screening di tutte le persone con cui è stato maggiormente a contatto negli ultimi giorni. Dell'analisi epidemiologica si sta occupando l'Asl Napoli 1 centro che sta valutando quali ragazzi sottoporre a tampone. Nel frattempo sono stati messi in isolamento fiduciario.