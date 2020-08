Coronavirus, 7 nuovi casi di positività ad Acerra

"Questa sera abbiamo saputo che nell’ambito dell'attività di monitoraggio e controllo del Covid-19 presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra sono stati accertati sette casi positivi: c’è un ricoverato presso un’altra struttura ospedaliera, gli altri sono in isolamento domiciliare presso le loro abitazioni. Tra i positivi anche una persona che era rientrata dalle vacanze. Sono state attivate tutte le procedure da parte della ASL e del presidio sanitario in riferimento ai possibili contatti, intanto l’ufficio Usec del Comune di Acerra e il Nucleo comunale di Protezione civile sono stati già attivati per ogni possibile necessità". Questa la comunicazione del Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, ai suoi concittadini nella tarda serata di martedì.

Nelle ore successive, poi, il primo cittadino ha reso noto anche la decisione presa dell'Asl Napoli Nord 2: "In riferimento a quanto riferito ieri sera, su casi accertati di positività al Covid-19 alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra, si comunica che l’Asl Napoli Nord 2 ha disposto di interdire all’accesso dell’utenza tre reparti: pronto soccorso, rianimazione e cardiologia, per le necessarie procedure di sanificazione. Saranno, inoltre, sottoposti a tampone tutti gli operatori sanitari e gli utenti della clinica. L’Asl sta proseguendo gli accertamenti per individuare le persone potenzialmente esposte".