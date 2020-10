Coronavirus, 14 nuovi casi in un giorno a Torre del Greco: un decesso

Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba ha lanciato l'allarme sulla situazione nella sua città. Nelle ultime ore sono stati riscontrati 14 nuovi casi ed è stato registrato il decesso di un uomo di 61 anni. Con una nota, pubblicata anche sui social, il primo cittadino ha avvertito la cittadinanza.

La nota del sindaco Palomba

Quattordici casi di positività al COVID- 19 - tutti in forma asintomatica - e due nuove guarigioni seganano il bilancio della giornata odierna, a​ Torre del Greco. Attestato anche un decesso per Coronavirus. Si tratta di M.R. di anni sessantuno. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale - dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale - che conferma l'isolamento domiciliare per i quattordici soggetti asintomatici. Continua a mutare il bilancio della​ duecentoventunesima giornata consecutiva di attività del ​ C.O.C.:​

Totale ospedalizzati:​ 6;

Totale in isolamento domiciliare:​ 139;

Totale guariti dal COVID 144;

Totale decessi:​ 21;

Totale tamponi giornalieri: 120 (106 Negativi; 14 Positivi).

Prosegue, nel frattempo, l'ulteriore attività di screening ​ dei tamponi di già praticati sul territorio comunale e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio. "Esprimo massima vicinanza - le parole del sindaco, Giovanni Palomba - alla famiglia del nostro concittadino prematuramente scomparso quest'oggi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell' intera Amministrazione comunale, ai figli e alla consorte. Viviamo, purtroppo, la tragedia di un momento difficile e la complessità di una fase molto delicata nella quale è fondamentale la collaborazione di tutti. Ribadisco, in modo perentorio, il rispetto del distanziamento sociale e l'uso obbligatorio della mascherina". Istituito, inoltre, dall' ASL, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi - tutti i giorni - dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 800936630. Il C.O.C. precisa, altresì - ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini - che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi al numero telefonico 0818830736 reperibile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 15.00.