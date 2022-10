Vomero, ignoti danno fuoco alla corona commemorativa delle Quattro giornate di Napoli

Inquietante episodio nella notte al Vomero, nei pressi del liceo classico Jacopo Sannazaro. A denunciare l'accaduto è la presidente della V Municipalità di Napoli Clementina Cozzolino.

"Stanotte è accaduto un episodio gravissimo. Ignoti hanno dato fuoco alla corona commemorativa delle Quattro giornate posta davanti al Sannazaro. La Municipalità 5 si attiverà subito per ripristinarla", scrive la presidente Cozzolino sulla sua pagina social ufficiale.

"Come ho sempre detto la memoria è importante e le nostre libertà vanno difese ogni giorno", aggiunge Cozzolino.

La nota dell'ANPI Napoli

"Quanto stanotte accaduto davanti al Liceo Sannazaro di Napoli è un atto condannabile sotto ogni punto di vista. Ignoti (si spera ancora per poco tempo) hanno, infatti, dato fuoco alla corona commemorativa ivi posta in occasione del 79° anniversario delle Quattro Giornate. Potrebbe essere stato un gesto inconsulto o una provocazione politica; nell'uno e nell'altro caso trattasi di incommensurabile ignoranza da parte di chi ha pensato e realizzato una cosa simile. L'ANPI di Napoli, nel condannare tale vile azione, sottolinea ancora una volta che l'unica arma di difesa da ogni violenza, sopraffazione e prepotenza è solamente la Cultura. L'ANPI è perciò vicina alla comunità tutta del liceo Sannazaro, alle istituzioni cittadine (V Municipalità e Comune di Napoli) e, al fine di cancellare celermente ogni traccia dell'increscioso gesto notturno, propone che una nuova corona - rito preceduto da una assemblea con la partecipazione degli studenti, della V Municipalità e della stessa Anpi - venga posta in ricordo dei caduti del 1943". Così in una nota l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Napoli.