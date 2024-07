Movida a Coroglio: un terzo degli identificati con precedenti; operazione della Polizia

Controlli a Coroglio questo fine settimana, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”.

Gli agenti dei Commissariato Bagnoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine hanno identificato 175 persone, di cui 60 con precedenti.

Controllati 75 veicoli, sanzionate 3 persone amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Nell’area parcheggio nei pressi di una discoteca, sempre in via Coroglio, gli agenti hanno notato dei movimenti inequivocabili da parte di una persona che, raggiunta e bloccata, è stata trovata in possesso di una bustina di cocaina rosa, 17 dosi di cocaina, 2 involucri di chetamina, 8 dosi di hashish, una bustina di marijuana e 335 euro in banconote di vario taglio. L'uomo, un 30enne di Castel San Giorgio (Sa), è stato tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.