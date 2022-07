Coro becero dei tassisti contro Selvaggia Lucarelli: "É una p*****a". Polemiche

Polemiche sui social per un video che sta circolando su Twitter. Le immagini mostrano la protesta di un gruppo di tassisiti (su uno striscione si legge "Tassisiti Napoli") che intonano cori offensivi e sessisti contro la giornalista Selvaggia Lucarelli. Non è chiaro quando e dove il video è stato girato, ma i commenti di condanna sono tanti.

Qualcuno collega "l'attacco" ad alcuni vecchie polemiche nate proprio tra la giornalista e i tassisti, ma soprattutto a questo articolo pubblicato il 5 luglio su Domani da Selvaggia Lucarelli: "Lo sciopero dimostra che i taxi non sono servizio pubblico ma privilegio privato".

Nelle scorse ore inoltre la stessa giornalista su Twitter ha anche aggiunto: "In questi giorni, e questo non si racconta abbastanza, alcuni tassisti aggradiscono i colleghi che non aderiscono allo sciopero e vogliono lavorare (staccano targhe, specchietti, minacciano)…".