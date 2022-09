Guglielmo Caruso, tifoso napoletano di ritorno in albergo dopo la vittoria del Napoli contro il Milan a San Siro, in metro ha incrociato un gruppo di "milanisti" impegnati nel coro "Noi non siamo napoletani!".

La sua risposta, "Che peccato, ragazzi, ognuno nasce con un problema", è epica e sta facendo il giro dei social.