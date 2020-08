Entra in cornetteria e devasta il locale: "Forse era sotto l'effetto di qualche sostanza"

La cornetteria Sweet Dreams di via IV Novembre a Ercolano ha dovuto subire un grave atto vandalico da parte di una persona in evidente stato confusionale. A denunciare l'accaduto il sindaco Ciro Buonajuto, che si è recato sul posto per esprimere la solidarietà ai giovani gestori dell'attività commerciale.

"Ieri sera sono passato a portare la mia solidarietà a nome dell'intera Città ai giovani proprietari della cornetteria Sweet Dreams di via IV Novembre che ieri mattina è stata vittima di un incidente assurdo. Un uomo in evidente stato confusionale, probabilmente sotto effetto di qualche sostanza, è entrato nel negozio distruggendo le vetrine, rompendo tutto quello che si trovava davanti e ha cercato di fuggire attraverso i tubi della cappa di aspirazione del locale. Messo in fuga (fortunatamente attraverso la porta), è stato dopo poco arrestato. Restano i danni provocati e, ancor di più, la paura di chi era nel negozio e ha vissuto interminabili momenti di paura. Come se non bastasse il momentaccio che stiamo vivendo... Forza ragazzi, che vi riprenderete e, come ho potuto vedere ieri sera, avete tanti clienti che vi vogliono bene. Un abbraccio di cuore".