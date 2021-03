In giro di notte nonostante il coprifuoco: arrestato

I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria – durante uno dei servizi notturni disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno arrestato per la violazione delle prescrizioni imposte un sorvegliato speciale, 41enne di Casoria.

I militari dell’Arma hanno sorpreso – poco dopo la mezzanotte – il 41enne che era a bordo della sua auto in via Enrico Toti. L’uomo, colpito da una misura di prevenzione emessa dal tribunale di Napoli, non poteva essere in giro a quell’ora. I carabinieri lo hanno bloccato.