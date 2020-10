Coprifuoco, il prefetto: "Le piazze chiuse saranno presidiate"

"La decisione di chiudere una strada o una piazza è del sindaco, dopo aver ascoltato le valutazioni sugli aspetti sanitari e di sicurezza". Marco Valentini, prefetto di Napoli, fa chiarezza sul Decreto del Presidente del Consiglio in merito a coprifuoco e mini-lockdown. Un aspetto che, seppur annunciato dal premier, era stato cancellato dal documento dopo le proteste dei primi cittadini.

Ma la sostanza non cambia. Sarà il sindaco a decidere il coprifuoco in aree della città dove esiste un rischio di assembramento. Il luogo in cui sarà presa la decisione è il Comitato per l'ordine e la sicurezza e Valentini spiega le modalità: "L'Asl farà le valutazioni in ambito sanitario, la Prefettura sotto l'aspetto della sicurezza. Avute tutte le informazioni, il sindaco stabilirà se ci sono zone che vanno chiuse e a quel punto interverranno le forze dell'ordine. E' chiaro che se si decide di chiudere una piazza ci sarà un presidio che controllerà che ciò avvenga".