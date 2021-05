Coprifuoco a mezzanotte e riapertura bar e ristoranti al chiuso: il cronoprogramma

Stop alla quarantena dal 15 maggio per chi torna dai Paesi Ue, dalla Gran Bretagna e da Israele

Prosegue il dibattito politico sul coprifuoco. Da metà maggio (probabilmente dal 17 maggio) potrebbe essere posticipato alle ore 24.00, sino alle 5 del mattino. La cabina di regia di dovrebbe riunire entro le prossime 48-72 ore per decidere sull'allentamento delle restrizioni, grazie anche al calo dei contagi delle ultime settimane (in Campania il rapporto tamponi/positivi si è assestato sul 6-7%).

Dal 20 giugno dovrebbe poi essere del tutto abolito il coprifuoco, Covid permettendo.

Quarantena e ristoranti al chiuso

Stop alla quarantena dal 15 maggio per chi torna dai Paesi Ue, dalla Gran Bretagna e da Israele. Possibile riapertura per il servizio al tavolo al chiuso in bar e ristoranti dal primo giugno. Resterebbe però sempre vietata la consumazione al bancone.

Riapertura piscine e centri commerciali nei week end

Dal 15 maggio è già ufficiale la riapertura delle piscine all'aperto, mentre non c'è ancora una data per quelle al chiuso. Ancora dubbi invece per i centri commerciali, ancora chiusi nei festivi e prefestivi. Qualcosa potrebbe però sbloccarsi a fine mese.