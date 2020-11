"Con vostro figlio dovete fare il percorso Covid": ressa al Santobono

Aggressione, sebbene solo verbale, a medici e infermieri partenopei. L'episodio è avvenuto al triage del pronto soccorso del Santobono.

Una coppia aveva accompagnato un bimbo con la febbre nel nosocomio. Alla comunicazione di dover essere inseriti nel percorso Covid, hanno iniziato a urlare pretendendo un accesso prioritario e alternativo.

Da lì al tentativo del triagista di spiegargli la situazione, hanno iniziato a girare un video con lo smartphone sottolineando come quella fosse "tutta una messinscena per terrorizzare i pazienti".

Successivamente ai due è stato spiegato che in caso di pubblicazione del video sarebbero stati denunciati (non è consentito dalla legge filmare o fotografare gli interni degli ospedali). A denunciare la vicenda, l'associazioni no profit "Nessuno Tocchi Ippocrate".