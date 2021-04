Coppia di anziani ricoverati per Covid, gli infermieri avvicinano i letti: la foto è virale

Si trovano al Loreto Mare F. e C., entrambi 86enni

Hanno avvicinato i loro letti, perché potessero tenersi per mano in questo momento di difficoltà. È una storia che scalda il cuore quella – comparsa sui social – di F. e C., un'anziana coppia di napoletani.

Ottantasei anni entrambi, sono sposati da 60. Ricoverati per Covid-19 al Cardarelli, sono poi stati trasferiti al Loreto Mare.

"Oggi sono stati accostati i letti – spiega un dipendente dell'Asl – e c'è lui (nella foto, ndR) che cerca la mano della sua C.".

I familiari della coppia e tutti i loro amici hanno ringraziato di cuore gli infermieri, gli operatori sanitari e i medici che hanno permesso i loro due letti potessero essere avvicinati. Un regalo, un gesto d'amore, l'ennesimo per dei pazienti partenopei in un momento tanto complicato.