Crimanilità in aumento a Fuorigrotta e Ponticelli, arriva la videosorveglianza

Le decisioni del coordinamento interforze tenutosi stamattina. Oggetto di "specifica attenzione" anche alcuni ambiti dell'area metropolitana, come i comuni di Brusciano e Somma Vesuviana

La riunione di coordinamento interforze svolta questa mattina in Prefettura a Napoli ha portato a stabilire controlli straordinari con mirate operazioni interforze ad "alto impatto" e dato impulso a due progetti di videosorveglianza per l'installazione di 12 telecamere nei quartieri Ponticelli e Fuorigrotta, dove si sono registrati di recente gravi fatti di cronaca.

A presiedere l'incontro il prefetto di Napoli Marco Valentini, con la partecipazione dei vertici provinciali delle forze dell'ordine e del procuratore aggiunto della Dda di Napoli Rosa Volpe.

Nel corso della riunione, spiega una nota diffusa dalla Prefettura, "è stata condivisa un'analisi approfondita circa la recrudescenza di episodi delittuosi in ambito metropolitano, riconducibile a dinamiche di contrapposizione tra gruppi di criminalità organizzata. La situazione è da tempo alla particolare attenzione delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria distrettuale, avuto particolare riguardo all'incidenza di omicidi, ferimenti e atti intimidatori nell'area est della città e in alcuni contesti dell'area occidentale, rispettoall'andamento generale dei reati".

Inoltre, prosegue la nota, "sono stati oggetto di specifica attenzione alcuni ambiti dell'area metropolitana, come i comuni di Brusciano e Somma Vesuviana".

In relazione a quanto emerso nel corso dell'incontro, per cui sono in corso "intense attività investigative", è stato disposto con decorrenza immediata: "l'implementazione dell'attività informativa delle forze dell'ordine; il rafforzamento del controllo del territorio; la pianificazione di controlli straordinari attraverso mirate operazioni interforze ad 'alto impatto'".

Inoltre, allo scopo di potenziare il controllo tecnologico del territorio, la Prefettura, attraverso contatti con gli enti competenti, darà impulso al completamento di due progetti di videosorveglianza, "già finanziati con fondi del Por Campania e asseverati dalle strutture tecniche competenti del Dipartimento della pubblica sicurezza, che prevedono l'installazione di 12 nuove telecamere con lettori targa nel quartiere di Ponticelli e di 4 telecamere nel quartiere di Fuorigrotta".