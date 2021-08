Arresto "Lady Camorra", domani la convalida. Saviano: "A lei ispirata Scianel di Gomorra"

Nella giornata di domani, nel carcere romano di Rebibbia, si terrà l'udienza di convalida del fermo - emesso dalla Procura di Napoli, sostituti procuratori Giuseppina Loreto, Celeste Carrano e Antonella Serio - nei confronti di Maria Licciardi, la "lady camorra" bloccata dai carabinieri del Ros all'alba di ieri nell'aeroporto di Ciampino a Roma. Licciardi era in procinto di fuggire a Malaga, in Spagna.

La donna boss del clan Licciardi non sarà difesa, questa volta, dall'avvocato Dario Vannetiello che riuscì ad ottenere dal Tribunale del Riesame l'11 luglio del 2019 l'annullamento di una misura cautelare emessa nei suoi confronti nell'ambito di un blitz della Dda che riguardò 126 persone, raggiunte da provvedimenti del giudice e oltre 200 indagati.

"Maria Licciardi non potrà per ora avvalersi, né in sede di interrogatorio di convalida, né in sede di eventuale giudizio innanzi al Tribunale del riesame, del mio aiuto, avendo oramai da due anni, deciso di assumere nuovi incarichi professionali solo innanzi alla Suprema Corte di Cassazione", ha spiegato l'avvocato Vannetiello.

Intanto oggi l'autore di Gomorra Roberto Saviano ha ricordato come Maria Licciardi, la "piccerella", fosse a capo dell'intera Alleanza di Secondigliano, di come il boss pentito Giuseppe Misso l'avesse definita "un boss, molto più pericolosa di Matteo Messina Denaro", e di come il personaggio di Scianel nella serie tv Gomorra fosse ispirato a lei.