Camorra, il boss Cacciapuoti in "silenzio" davanti al giudice: convalidato l'arresto

Si è celebrata questa mattina presso il carcere di Secondigliano l’udienza di convalida dell’arresto del boss di Villaricca, Luigi Cacciapuoti - detto Gigi -, chiamato a rispondere dell’imputazione di possesso di documento di identità falso e contraffazione di una patente di guida. L’uomo, difeso di fiducia dagli avvocati Luigi Poziello e Raffaele Chiummariello, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord Dott. Daniele Grunieri ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri di Castello di Cisterna ed applicato la custodia cautelare in carcere. Sarà celebrata lunedì, invece, presso il carcere di Pozzuoli l’udienza di convalida dell’arresto di Piera Longo, la donna arrestata con Cacciapuoti, accusata di favoreggiamento personale aggravato dal metodo mafioso.

Cacciapuoti, arrestato l'altro ieri, ritenuto a capo dell’omonimo clan operante nel territorio di Villaricca e nei comuni limitrofi e condannato a 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, si era da tempo reso irreperibile.

“Proseguono, in Italia e all’estero, gli arresti di pericolosi latitanti, frutto delle capacità operative e dell’impegno delle donne e degli uomini delle Forze dell’ordine, al lavoro ogni giorno, nei più diversi scenari, per garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico. A tutti loro va il mio ringraziamento”, ha commentato il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri a Giugliano in Campania, nell’ambito di un'indagine coordinata dalla DDA di Napoli.