Fermato dai carabinieri, dà le generalità del gemello: in manette

Fermato per un controllo ha dato le generalità del fratello gemello, venendo però scoperto e arrestato. È successo a Venticano, in provincia di Avellino, dove un 36enne è stato fermato perché a bordo di un'auto sospetta. Alla richiesta di fornire i documenti, il conducente si è limitato a declinare le proprie generalità, affermando di non avere con sé la patente di guida.

Ma il comportamento del sedicente 36enne della provincia di Napoli non ha convinto i carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo. In breve la scoperta: il fermato, senza patente poiché già revocata, avrebbe fornito le generalità del fratello gemello. Per l’uomo, già gravato da alcune sentenze di condanna e con un nutrito curriculum criminale (compreso un avviso orale aggravato), è scattato l’arresto in flagranza di reato e gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.