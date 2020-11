Zona rossa, controlli alle stazioni: pochi (e senza autocertificazioni) i viaggiatori

Pochi viaggiatori sulle ferrovie di Napoli e Campania avevano oggi l'autocertificazione, necessaria per viaggiare visto l'inserimento nella regione tra quelle della "zona rossa" Covid-19.

L'affluenza è stata comunque, in genere, piuttosto scarsa e soprattutto di pendolari che andavano a lavoro.

I controlli svolti dalla polizia ferroviaria in particolare in piazza Garibaldi a Napoli, stazione osservata speciale dopo quanto accadde in occasione della "chiusura" del Nord lo scorso 8 marzo.

La polfer in questi primi giorni di zona rossa ha fornito l'autocertificazione ai viaggiatori che ne erano sprovvisti, i quali hanno dovuto compilarla, con le dichiarazioni che verranno controllate. Al momento non sono state elevate sanzioni, e tutti indossavano la mascherina..