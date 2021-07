Controlli interforze al Vomero: identificate 615 persone, 140 con precedenti di polizia

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vomero e i finanzieri del Comando Provinciale Napoli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della "movida" in via Scarlatti, piazza Vanvitelli, via Falcone, piazza degli Artisti e piazzetta Fuga.

Nel corso dell’attività sono state identificate 615 persone, di cui 140 con precedenti di polizia, sanzionandone 2 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive della mascherina.

Sono stati controllati, inoltre, 80 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di revisione e per mancata copertura assicurativa; sono state altresì contestate 13 violazioni del Codice della Strada e controllate 58 persone sottoposte agli arresti domiciliari.