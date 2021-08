Controlli al Vomero e ai Decumani: multe e denunce

Da giovedì a domenica i poliziotti del Commissariato Decumani e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e del personale del IV Reparto Mobile di Napoli, nell'ambito dei servizi finalizzati all'applicazione delle norme anti Covid-19 hanno effettuato controlli nel centro storico in particolare in largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, largo Girolamo Giusso, largo Banchi Nuovi, via De Marinis, via Mezzocannone e via Santa Chiara.

Nel corso dell’attività sono state identificate 487 persone, controllati 25 esercizi commerciali sanzionandone due in via De Marinis per occupazione abusiva di suolo pubblico e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per mancato utilizzo del casco protettivo e guida senza patente poiché mai conseguita; inoltre, un 26enne napoletano, sorpreso alla guida di un veicolo sprovvisto di patente di guida, è stato denunciato poiché recidivo nel biennio per la stessa infrazione.

I controlli al Vomero

Gli stessi reparti delle forze dell'ordine hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della "movida" in via Giordano, via Scarlatti, piazza Fuga, piazza degli Artisti, piazza Vanvitelli, via Falcone e ai giardini Nino Taranto.

Nel corso dell’attività sono state identificate 331 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, controllate 58 autovetture e 8 motocicli di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa; è stata contestata una violazione del Codice della Strada e controllate 43 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Infine, in piazza Medaglie d’Oro due giovani sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovati in possesso di 1,5 grammi di marijuana e uno di essi è stato altresì denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla identità personale poiché al momento del controllo ha fornito generalità false.