Macchine in sosta vietata: raffica di rimozioni al Vomero

Personale della Polizia Municipale, Unità Operativa Vomero ha effettuato controlli al Codice della Strada rimuovendo 63 autoveicoli che creavano grave intralcio e pericolo alla circolazione veicolare e pedonale sostando su marciapiedi, fermate bus e attraversamenti pedonali.

Durante i controlli è stato sorpreso un minore alla guida di un motociclo sprovvisto della patente di guida e sanzionato un automobilista che circolava con veicolo non sottoposto a revisione.

Sempre personale dell’ Unità Operativa Vomero ha effettuato controlli di natura amministrativa provvedendo a sanzionare due ambulanti abusivi ai quali è stato sequestrato la merce messa in vendita; tre attività commerciali sono state sanzionate per non avere provveduto a differenziare i rifiuti prodotti.