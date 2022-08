Attracchi illecito nella riserva naturale: scattano le multe

L'uomo rovina ciò che la natura crea. Capita anche sull'isolotto di Vivara, a pochi metri da Procida, dove i carabinieri hanno individuato e multato diverse imbarcazioni ormeggiate abusivamente o troppo vicine alla costa protetta. I militari della compagnia di Ischia, insieme ai forestali di Casamicciola Terme hanno effettuato un servizio a largo raggio che ha visto la Motovedetta Carabinieri di Ischia impegnata a monitorare il mare mentre i colleghi forestali “pattugliavano” il lembo di terra. Quindici le sanzioni amministrative, per un totale di 4.500 euro. Le sanzioni sono state contestate per ancoraggio in area tutelata privo di autorizzazione, per eccesso di velocità sotto costa e per ancoraggio a distanza inferiore ai 100 metri dalla costa. Durante le operazioni i militari hanno controllato 21 imbarcazioni e 36 persone.

