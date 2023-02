Raffica di controlli al Vomero: l'intervento

Controlli della polizia municipale, nel quartiere Vomero di Napoli: fermato un motociclista a bordo di un mezzo rubato. È in via Pietro Castellino che gli agenti hanno fermato il ciclomotore con due persone a bordo che hanno provato a fuggire per sottrarsi ad un controllo. Dai successivi accertamenti è emerso che il conducente del veicolo aveva già diversi precedenti di polizia e per aver guidato mezzi senza aver conseguito la patente di guida. Anche il ciclomotore da lui condotto è risultato rubato e circolava con una targa di immatricolazione diversa da quella originaria. Le operazioni si sono completate con la restituzione del veicolo al proprietario che alcuni giorni fa ne aveva denunciato il furto subito in via Foria.

La municipale ha intensificato sull'intero territorio cittadino le attività mirate ai controlli stradali. Personale del gruppo intervento territoriale motociclisti e della unità operativa San Lorenzo ha svolto un presidio con postazioni di controllo in via Casanova ed in via Rosaroll, effettuando verifiche su 88 veicoli, 21 dei quali con targa straniera.

A seguito delle operazioni 11 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed 8 al fermo amministrativo, tra le quali 6 per l'omesso uso del casco protettivo, 2 per l'uso di telefono alla guida senza i dispositivi consentiti per legge, 7 per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, 3 per l'omessa revisione periodica, 3 per irregolarità sui documenti di circolazione e 4 per mancanza della patente di guida o per l'inidoneità rispetto al veicolo condotto. In via Stella è stato svolto un intervento finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della sosta irregolare, con 10 verbali elevati e 5 veicoli rimossi perché parcheggiati in modo da compromettere l'uso delle infrastrutture stradali dedicate alla mobilità dei pedoni e dei mezzi pubblici.