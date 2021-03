Zona rossa, a Mugnano controlli a tappeto della Polizia Municipale

Decine le persone fermate e tre, per ora, quelle sanzionate poiché “sostavano in strada senza giustificazione”. Le verifiche anti assembramento continueranno nei prossimi giorni. Il sidaco Sarnataro: “Ringrazio i vigili urbani e chiedo a tutti di rispettare le regole, di uscire il meno possibile e solo per motivi di necessità"

Zona rossa, controlli a tappeto della Polizia Municipale. I caschi bianchi del Comune di Mugnano, su richiesta del sindaco Luigi Sarnataro, nei giorni scorsi hanno effettuato numerose controlli in strada per il rispetto delle restrizioni anti covid dovute alla zona rossa.

Decine le persone fermate e tre, per ora, quelle sanzionate poiché “sostavano in strada senza giustificazione”. Le verifiche anti assembramento continueranno nei prossimi giorni.

“Ringrazio i vigili urbani – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro - che nonostante la scarsità di mezzi e uomini, stanno effettuando controlli massicci sul territorio, specie nei luoghi più sensibili come piazza Municipio. Ricordo a tutti i miei concittadini che siamo nel pieno di una terza, forte, ondata del virus, la situazione è preoccupante, i numeri dei contagi sono in continua crescita. Pertanto chiedo a tutti di rispettare le regole, di uscire il meno possibile e solo per motivi di necessità. So che siamo stanchi e scoraggiati, ma questo momento è cruciale: difendete la salute vostra e dei vostri cari”.