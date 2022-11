Giro di vite a Napoli, 4000 controlli negli ultimi 10 mesi

Gli agenti del Nucleo di Polizia Turistica e della Unità Operativa Aeroporto della polizia Municipale hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo e delle irregolarità nell’esercizio del trasporto pubblico non di linea e nelle attività ricettive turistiche, soprattutto in vista delle prossime festività natalizie. Le attività svolte negli ultimi dieci mesi dell’anno hanno consentito il contrasto all’abusivismo nel servizio taxi e noleggio con conducente con n. 3.898 controlli eseguiti e la contestazione di n. 147 verbali a conducenti abusivi di taxi e n.c.c. per assenza della prescritta autorizzazione, e n. 21 verbali a conducenti di veicoli adibiti abusivamente a trasporto scolastico, oltre alla confisca di n. 2 veicoli, n. 5 verbali per guida senza patente e n. 8 verbali per assenza della copertura assicurativa dei veicoli.

Sono stati elevati . 441 verbali per il mancato rispetto del Regolamento. Su 111 casi le infrazioni hanno comportato il ritiro della licenza e la sospensione da parte dei competenti uffici comunali oltre alle sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada del fermo amministrativo e ritiro della carta di circolazione del veicolo. In tre casi i controlli hanno anche previsto la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’alterazione di documenti e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Riguardo alle attività ricettive turistiche i 77 controlli effettuati dal Nucleo Polizia Turistica hanno consentito di accertare e sanzionare n. 18 irregolarità e di deferire all’Autorità Giudiziaria n. 3 titolari per abusi edilizi e n. 1 titolare per violazione degli obblighi di comunicazione alla Questura delle persone alloggiate ai sensi dell’art. 109 T.U.L.P.S.