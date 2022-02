Uomo si aggira in modo sospetto tra gruppi di ragazzi: la municipale si avvicina e lui si dà alla fuga

Il personale della unità operativa tutela minori della polizia locale di Napoli, in via Mezzocannone, ha notato nella notte di sabato un uomo che si aggirava in modo sospetto tra i gruppi di ragazzi più giovani.

Avvicinato dagli agenti, l'uomo si è dato alla fuga e durante l’inseguimento ha lasciato cadere un piccolo pacchetto di cannabinoidi, facendo perdere le sue tracce tra la folla dei vicoletti del Centro storico.

Gli stupefacenti sono stati recuperati e custoditi presso gli uffici per le verifiche consequenziali.