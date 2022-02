Raffica di controlli al Vasto: carri attrezzi in azione

Personale della Polizia Locale di Napoli appartenente all’U.O. San Lorenzo è intervenuto per controlli di Pozilia Stradale e di Polizia Amministrativa su tutta l’area del Vasto ovvero in via Nazionale, Piazza Nazionale, Piazza Salerno, via Padova, via Bari, unitamente a personale del Commissariato P.S. Vasto Arenaccia, agli ausiliari al traffico dell’ANM con l’impiego di carri gru. In totale sono state impiegate 14 unità, 4 autoradio della Polizia Locale, quattro pattuglie della Polizia di Stato e 20 unità dell’ANM. Su strada tre i carri gru e un autocarro per i veicoli sequestrati con i quali si è provveduto a rimuovere forzatamente le auto in sosta vietata.

Nello specifico sono stati elevati 438 verbali al Codice della strada non contestati, 16 verbali contestati per mancata revisione, mancanza copertura assicurativa e modalità varie di sosta vietata. Sono stati prelevati dieci autoveicoli per sosta vietata, cinque i veicoli sequestrati per mancanza copertura assicurativa con recidiva. Due i veicoli sequestrati perché sorpresi a circolare nonostante il vincolo del fermo amministrativo, sei i verbali elevati per mancanza della prescritta documentazione al seguito, 21 i veicoli sottoposti a controllo e 88 le persone controllate di cui 19 con precedenti di Polizia.