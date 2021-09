Torre Annunziata sotto assedio dopo gli agguati: controlli dei carabinieri

Come stabilito durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Torre Annunziata e nei comuni limitrofi i carabinieri della compagnia oplontina - nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli - hanno setacciato le strade ed effettuato blocchi di edifici. I militari, supportati dai carabinieri del Reggimento “Campania”, del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano hanno presidiato il Parco di edilizia popolare “Penniniello”. A finire in manette un 44enne di Scafati già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri lo hanno bloccato in via Vittorio Veneto mentre vendeva una dose di cocaina ad un cliente. Denunciati per furto di energia elettrica due cittadini che avevano realizzato degli allacci abusivi diretti alla rete pubblica verso i rispettivi alloggi popolari di proprietà comunale.

Denunciato per porto abusivo e alterazione di armi un ragazzo del 97 trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso, replica modello “Glock”, completa di caricatore e 8 cartucce. Rinvenute e sequestrate in aree comuni dell’isolato 21, 11 grammi di “cocaina” e 102 grammi di “marijuana” suddivisi in 110 dosi già confezionate. A Pompei i carabinieri, durante un controllo stradale hanno identificato e arrestato un 26enne di Poggiomarino già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato sorpreso in via Sacra in violazione degli obblighi imposti in compagnia di 20enne incensurato e di un pregiudicato 25enne. Questi due sono stati denunciati a piede libero perché trovati in possesso di uno sfollagente telescopico, di un tirapugni e di due coltelli. Durante il servizio sono state effettuate 26 perquisizioni locali e controllate 98 persone e 34 veicoli. Due gli assuntori di droga segnalati al Prefetto perché trovati in possesso di modiche quantità di “marijuana”. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa rito direttissimo.