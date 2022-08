Terra dei fuochi, controlli nelle aziende: una sequestrata

Il 24 agosto, nei comuni casertani di Maddaloni, San Marco Evangelista, Cervino e Valle di Maddaloni, l'intervento dei militari dell'esercito e delle forze dell'ordine, supportati dalle agenzie territoriali interessate al contrasto dei reati ambientali, ha permesso il controllo di 3 attività, di cui 2 sequestrate e l'identificazione di 8 persone, di cui 2 denunciate. Inoltre, sono state comminate sanzioni per illeciti amministrativi, con ammende quantificate in oltre 278mila euro.

Il 25 agosto, nei comuni napoletani di Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma, l'intervento per il contrasto dei reati ambientali ha permesso il controllo di 6 attività, di cui una posta sotto sequestro e l'identificazione di 7 persone, di cui 1 denunciata. Inoltre, 2 persone sono state sanzionate per illeciti amministrativi, con ammende quantificate in oltre 71mila euro.