Turisti truffati, tassisti abusivi ovunque: il blitz della municipale al porto e all'aeroporto

Stretta sui taxi abusivi (e non solo) in città. Il personale della polizia municipale appartenente al nucleo polizia turistica ha sottoposto il settore del trasporto pubblico a serrati controlli, mirati al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e al rispetto della normativa vigente da parte degli operatori regolarmente autorizzati. L'attività di verifica è stata svolta prevalentemente all'aeroporto e nel porto di Napoli.

Gli abusivi

All'aeroporto sono stati intercettati due trasportatori abusivi intenti a prestare il servizio con veicoli immatricolati ad uso proprio. In particolare uno di essi aveva condotto due turisti dal Molo Beverello per il corrispettivo di 25 euro. L' altro, sempre per il corrispettivo di 25 euro, aveva prelevato tre turiste, fornendo loro un servizio di transfer abusivo alla struttura ricettiva dove avevano prenotato. I veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo ed ai conducenti è stata comminata la sanzione di 173 euro ai sensi dell'articolo 85 c.4 del codice della strada.

Al porto è stato sanzionato un conducente abusivo che trasportava due turisti alla stazione centrale. Il trasgressore è stato verbalizzato ai sensi dell'articolo 85 c.4 del c.d.s. con fermo amministrativo istruttivo del veicolo.

Multe ai tassisti

All'aeroporto otto tassisti sono stati verbalizzati per diverse infrazioni al regolamento comunale. In particolare per l'abbigliamento non confacente al servizio prestato; per lo stato del veicolo che si presentava in non perfetta efficienza e pulizia; e soprattutto per il prelievo di passeggeri a meno di cento metri dal posteggio dove si trovavano in attesa numerosi utenti.

Nove in totale i tassisti sanzionati nell’area portuale, otto perché stazionavano fuori dal posteggio autorizzato del molo angioino, non appartenendo al turno che prestava servizio nel porto, allo scopo di intercettare i numerosi crocieristi in violazione dell'obbligo di non sostare a scopo di nolo. Un tassista è stato verbalizzato per non aver rilasciato la ricevuta per corsa a tariffa predeterminata al passeggero.

Infine alla stazione centrale un tassista è stato sorpreso a circolare sprovvisto dell'assicurazione: a suo carico è stata comminata la sanzione, prevista dall'articolo 193 c.2 del c.d.s., di 866 euro ed il sequestro amministrativo del veicolo; inoltre gli è stata ritirata a licenza.