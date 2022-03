Tassisti nel mirino della Municipale: scatta il blitz nel cuore della città

La Polizia Locale di Napoli ha effettuato una serie di controlli finalizzati al contrasto dell'esercizio abusivo del trasporto pubblico non di linea. Gli Agenti del Reparto Turistica hanno ritirato 2 licenze Taxi per svolgimento servizio al di fuori del proprio turno in Piazza Trieste e Trento e all'Aeroporto. Alla Stazione Centrale verbalizzati 2 Tassisti per mancata revisione.

Alla Riviera di Chiaia sanzionato un taxi del comune di San Giorgio a Cremano perché prelevava al di fuori del territorio comunale di riferimento. Sempre all'Aeroporto sanzionati due NCC, per omessa revisione e per mancanza dei documenti. Controlli anche sul fronte della “movida”. Verificate 82 attività e scaturiti 4 verbali nella zona di Chiaia per l’emissione di musica all'esterno dei locali dopo la mezzanotte ed il mancato rispetto dell'orario di chiusura.

Sono scaturiti elevati ulteriori 7 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico e mancanza di nulla osta per impatto acustico. Effettuati inoltre 134 controlli per la normativa anti-covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada effettuati 82 controlli ed elevati 66 verbali e 2 sequestri oltre alla rimozione di 18 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.