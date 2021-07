Controlli a Pianura e Soccavo: quartieri sotto assedio

Controlli a tappeto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napolinei quartieri di Soccavo e Pianura. I militari della Compagnia di Bagnoli hanno identificato 113 persone (34 i pregiudicati) e setacciato 85 veicoli: 42 le contravvenzioni al codice della strada per oltre 60mila euro in sanzioni, 17 i veicoli sequestrati.

Denunciata una 31enne per evasione. Già sottoposta ai domiicliari la donna è stata trovata fuori dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione. Ancora una donna - 19enne - è stata denunciata per guida senza patente. Tre le persone segnalate alla Prefettura per detenzione di droga destinata all’uso personale.