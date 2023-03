Controlli nei quartieri Secondigliano e Stella: raffica di sanzioni

Gli agenti dell’Unità Operativa Secondigliano, con il supporto del Reparto di Tutela Ambientale e del Servizio Affari Generali del Comando, hanno svolto diversi controlli nel quartiere. Sono state rilevate 4 mostre e vetrine di attività commerciali installate illecitamente, sanzionate in via amministrativa altre attività commerciali: una per l’occupazione abusiva di suolo, 5 per l’installazione non autorizzata di tende solari e 5 per l’apposizione di insegne d’esercizio in mancanza di SCIA. Ulteriori ispezioni, che hanno interessato le pescherie del quartiere e sono state svolte in collaborazione con personale dell’Asl Veterinaria, hanno portato al sequestro di 200 kg. di molluschi ed all’accertamento di 7 violazioni alle norme igienico-sanitarie, a cui sono seguite le prescrizioni per il futuro adeguamento.

La Municipale della Unità Operativa Stella ha effettuato inoltre controlli stradali in via Foria ed in zona Duomo con il sequestro amministrativo di 4 veicoli ed il fermo di altri 3, avendo accertato la guida di veicoli sprovvisti della copertura assicurativa RCA o da conducenti senza patente. Nel pattugliamento territoriale sono stati elevati 30 verbali per diverse violazioni al Codice della Strada e sono state svolte verifiche mirate ai veicoli adibiti al trasporto alimentare.