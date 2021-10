Stretta sugli scuolabus abusivi: i controlli dei vigili

Con la ripresa delle attività didattiche, il personale della Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli sul trasporto scolastico regolarmente autorizzati dal Comune di Napoli. I controlli, oltre al rispetto delle norme del Codice della strada, sono stati principalmente rivolti ad accertare l’osservanza della normativa sanitaria anticovid-19, ad accertare l’esatto numero di persone trasportate, l’uso della mascherina e la presenza di igienizzante a bordo dei veicoli.

Sono stati sottoposti a controllo nella zona del centro storico sette veicoli regolarmente autorizzati dei quali uno sanzionato per aver trasportato un numero di passeggeri superiore rispetto a quello consentito dalla carta di circolazione. Sempre nella stessa zona sono stati sorpresi tre veicoli privati a svolgere l'attività di trasporto in modo totalmente abusivo. I proprietari sono stati sanzionati col fermo amministrativo dei veicoli per due mesi e il ritiro della carta di circolazione. Uno dei tre conducenti è stato inoltre sanzionato perché il veicolo non era stato sottoposto a regolare revisione periodica.