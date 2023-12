Sale scommesse, gioco d'azzardo e minorenni: retata a Caivano

Stamattina maxi intervento congiunto tra polizia, finanza, carabinieri, municipale e personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a Caivano.

Il blitz ha riguardato centri di gioco e raccolta scommesse a Caivano, in un'azione a contrasto del gioco illegale e irregolare, per la tutela dei minori dal gioco d’azzardo e per il contrasto all’evasione fiscale.

Una serie di agenzie erano già state individuate sulla base di informazioni condivise tra le forze dell’ordine, in particolare nella zona del Parco Verde e vicino ad alcuni edifici scolastici del comune caivanese.

Nel corso dei controlli sono stati identificati gli avventori, compresi i minorenni, esaminate le licenze di esercizio e le autorizzazioni previste per la raccolta di scommesse, verificata la presenza di eventuali apparecchi manomessi o non collegati alla rete telematica.

L’attività si inserisce nella più ampia campagna di controlli interforze condivisa tra le forze dell’ordine, il Commissario straordinario di Governo e la Commissione Straordinaria per il Comune di Caivano, e rappresenta un ulteriore segnale di presenza sul territorio delle autorità.