Rione Salicelle, duecento uomini delle forze dell'ordine in azione

Circa 200 operatori delle diverse forze dell'ordine hanno eseguito numerose perquisizioni al Rione Sallicelle ad Afragola, in provincia di Napoli, dando continuità ai servizi ad ''alto impatto'' della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Nel corso delle attività sono stati identificati diversi soggetti, di cui uno sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ed effettuati controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Nello specifico, 7 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed altri 5 rimossi poiché già sottoposti a sequestro e privi di assicurazione. Ancora, durante il servizio, gli operatori hanno sequestrato una pistola a salve priva di tappo rosso, circa 20 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato, diversi involucri di cocaina ed altri di marijuana e sequestrate banconote di vario taglio per un ammontare di circa 6.000 euro.

Le operazioni congiunte hanno visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile, della Polizia Stradale, delle U.O.P.I., delle unità cinofile, dei Carabinieri del Gruppo Castello di Cisterna, della Compagnia di Casoria, del Reggimento Campania; inoltre la Guardia di Finanza con la componente ATPI del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, di Giugliano in Campania, di Frattamaggiore, personale del Nucleo Pef, del NOM di Napoli e delle Compagnia di Capodichino. L'attività è stata svolta, inoltre, con la collaborazione della Polizia Metropolitana, dei Vigili del Fuoco ed è stata vigilata dall'alto da un elicottero dei Carabinieri del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano.