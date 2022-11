Controlli nel rione Luzzatti: raffica di auto e moto sequestrate

Oggi pomeriggio i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle vie Michele Parise, Vesuvio e Gaetano Bruno e in piazza Salvatore Lobianco.

Nel corso dell’attività sono stati rimossi 13 motoveicoli e 17 autovetture poiché trovati in stato di abbandono; inoltre, sono stati rimossi in via Gaetano Bruno alcuni paletti in metallo abusivamente installati ed è stata contestata una violazione del Codice della Strada per sosta vietata.

Infine, in via Giuseppe Buonocore, gli operatori hanno controllato un motoveicolo parcheggiato sul marciapiede che ostacolava il passaggio dei pedoni accertando che era sprovvisto di copertura assicurativa e, per tale motivo, lo hanno rimosso.