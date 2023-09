Maxi operazione interforze ai Quartieri Spagnoli: il film del blitz e i suoi risultati

Porte sfondate, perquisizioni a campione, controlli tra le intercapedini degli edifici e negli appartamenti abbandonati, oltre che sui terrazzamenti. È parte di quanto si vede nei video inviati dai carabinieri (e montati da NapoliToday) a proposito dell'operazione compiuta all'alba di oggi nell'area dei Quartieri Spagnoli.

Quella di oggi è un'operazione definita “Alto impatto”, ovvero un controllo approfondito finalizzato all’esecuzione di perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti.

L'attività ha visto la partecipazione di circa 300 operatori delle diverse forze dell’ordine - carabinieri, polizia e guardia di finanza - e hanno concorso i reparti specializzati delle diverse forze coinvolte. Nell'operazione è stato impegnato anche un elicottero della polizia, in volo (relativamente) radente sulle case anch'esso fin dall'alba.

Si è trattato di un intervento non dissimile da quello avvenuto nei giorni scorsi nel Parco Verde di Caivano (con risultati in quel caso relativamente modesti, secondo molti), ovvero luogo del teatro degli stupri venuti alla luce nelle ultime settimane. Che questa volta è avvenuto nei Quartieri, dove cioè abita il 17enne che ha sparato uccidendo il musicista 24enne Giovanbattista Cutolo in piazza Municipio.

Un fermo, due arresti, sei denunce: il bilancio

Nell’ambito dei controlli è stato fermato un gambiano destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto “gravemente indiziato” - riportano i le forze dell'ordine - del reato di atti persecutori. Sono state arrestate poi in flagranza di reato due persone, una per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di traffico di stupefacenti, l’altra per possesso di documenti falsi. Sono state contestualmente denunciate sei persone.

Soldi, armi e droga

Sono stati anche sequestrati documenti falsi nascosti in una cassetta elettrica, una pistola Taurus calibro 22, numerose cartucce, due bilancini di precisione, otto armi bianche (tra cui sei coltelli, una katana ed uno sfollagente telescopico), 89mila 550 euro suddivisi in banconote di vario taglio, tre orologi di lusso, circa 135 grammi di hashish, 95 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana.

Ancora, in un appartamento è stata rinvenuta una telecamera collegata ad un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) per riprendere l’esterno dello stabile, verosimilmente utile ad eludere eventuali controlli.

Per quanto riguarda i controlli amministrativi del rispetto delle norme del Codice della Strada, sono state identificate 112 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllati 77 veicoli ed altri 20 sono stati rimossi poiché sprovvisti di copertura assicurativa.

Le forze coinvolte, nel dettaglio

Nell'attività sono stati impiegati oltre trecento operatori delle differenti forze ed uffici di polizia, tra cui – fanno sapere – “Squadra Mobile di Napoli, Commissariato Montecalvario, i militari di diverse Compagnie del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, del Nucleo Investigativo, Squadre di Intervento Operativo del 10° Reggimento Campania, Aliquote Pronto Impiego del Comando Gruppo Napoli, i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, il Gruppo Pronto Impiego Napoli, Gruppo Giugliano in Campania e Gruppo Torre Annunziata della Guardia di Finanza, con il contributo del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, Reparto Prevenzione Crimine, Reparto Volo, Unità Cinofile, Reparto Mobile, Unità Operative di Primo Intervento”.