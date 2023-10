Noto negozio finisce nel mirino della polizia: la scoperta a due passi dalla stazione

Nella giornata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Vasto- Arenaccia, i militari dell’Arma dei Carabinieri e i finanzieri della Guardia di Finanza, con il supporto dell’Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone Vasto e Arenaccia.

Nel corso del servizio, sono state identificate 64 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, controllati 16 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestate 5 violazioni del Codice della Strada; è stato, altresì, controllato un esercizio commerciale il cui proprietario è stato sanzionato per violazione dell’impatto acustico, insegna irregolare, divieto delle norme antifumo e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Infine, gli operatori hanno denunciato una persona per guida senza patente poiché mai conseguita avendo reiterato la violazione nel biennio.