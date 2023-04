Polizia in strada a Torre Annunziata: l'operazione

Nella giornata di ieri a Torre Annunziata gli agenti del locale commissariato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in città, in particolare nelle vie Vittorio Veneto, Plinio, Cuparella, De Simone, in piazza Imbriani e parco Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 207 persone, di cui 73 con precedenti di polizia, controllati 104 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro ed uno a fermo amministrativo, contestate 6 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per targa illeggibile, revisione periodica scaduta, per circolazione senza targa e idonea documentazione. Inoltre, sono state ritirate 3 carte di circolazione.

Infine, sono state controllate 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari.