Piazza Vanvitelli, controlli contro la guida in stato d'ebbrezza: i risultati

Nelle scorse serate di sabato e nella notte di domenica sono stati intensificati i servizi della polizia stradale a contrasto della guida sotto l’effetto di droga ed alcool. Sette pattuglie hanno svolto il servizio a piazza Vanvitelli.

Sono stati 69 i controlli, con appurate 17 infrazioni al Codice della Strada e un verbale per guida sotto l’effetto di alcool. Tre verbali per la mancanza della prescritta copertura assicurativa (veicoli sequestrati), tre verbali per la guida di veicolo senza uso della cintura di sicurezza. Una patente è stata ritirata e tre carte di circolazione.

"La guida sotto l’effetto di alcool e droga, oltre a costituire una violazione sanzionata severamente dal Codice della Strada e dal Codice Penale, è causa principale, insieme all’alta velocità, dell’elevato numero di incidenti stradali gravi, spesso con esito mortale", fanno sapere dalla polstrada.